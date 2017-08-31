Найден способ улучшить работу мозга

Финские ученые впервые нашли способ улучшить работу человеческого мозга, связанную с тактильной памятью. Полученные данные можно успешно применять в будущем в процессе терапии пациентов с болезнью Альцгеймера или шизофренией.

Финские нейробиологи из Хельсинского университета совместно с коллегами из Университета Аалто пришли к выводу, что эффективность осязательной памяти можно повысить с помощью транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) улучшить работу человеческого мозга, сообщается в журнале Cerebral Cortex. Этот метод позволил специалистам повлиять на психические процессы, позволяющие человеку контролировать свои эмоции, принятие решений, а также лучше различать ощущения от прикосновения к различным предметам.

Как пояснили авторы работы, у пациентов с нарушенной работой нервных клеток мозга нарушается так называемый "тактильный потенциал". В частности, это происходит при болезни Альцгеймера и шизофрении. Страдающие этими недугами люди часто плохо запоминают эффект от прикосновения к чему-либо и путаются в выполнении действий, основанных на полученной тактильной информации.

Из-за этого, например, снижается восприятие боли, что может вести к опасным последствиям. Однако ТМС воздействует на переднюю часть лобных долей мозга, позволяя тем самым пациентам лучше и точнее решать задачи на тактильное запоминание. Этот метод также помог испытуемым критичнее оценивать собственные возможности и правильно рассчитывать свои силы на выполнение тех или иных заданий.