От инфаркта и диабета спасет женитьба

Брак является жизненно важным фактором, влияющим на выживание пациентов, перенесших сердечный приступ, а также страдающих от артериальной гипертензии и сахарного диабета. Важен и характер семейных отношений.

Наличие партнёра рядом помогает людям с высоким риском инфаркта остаться в живых. Утверждение верно и для уже перенёсших инфаркт, и для "группы риска": страдающих от диабета, повышенного артериального давления и высокого уровня "плохого" холестерина в крови, сообщает Life.Ru.



В исследовании, проходившем с 2000 по 2013 год, были изучены истории болезни 929 552 пациентов. У 25 287 из них уже бывали сердечные приступы. Участников исследования разделили на группы по статусу отношений: в браке, одинокие (вдовы и вдовцы, разведённые, не имеющие пары). Оказалось, что женатые выживали на 14 процентов чаще. Такая же картина наблюдалась и в случае больных сахарным диабетом, сообщили сегодня ученые в ходе конгресса Европейского общества кардиологов, проходящего в Барселоне.

Выходит, что поддержка партнёров играет важную роль при сердечно-сосудистых заболеваниях и диабете. И пусть партнеры – муж или жена – не обладают специальными медицинскими знаниями и даже не всегда способны оказать первую помощь, они в целом благотворно влияют на настрой своих супругов. Благодаря этому шансы восстановиться после инфаркта и вернуться к нормальной жизни у людей, пребывающих в постоянных семейных отношениях, существенно выше.