Четыре чашки кофе в день спасут от смерти
Для того, чтобы изучить влияние кофе на здоровье человека, медики на протяжении многих лет отслеживали состояние 20 тысяч испытуемых. Ученые отобрали участников эксперимента еще в 1999 году, после чего регулярно на протяжении десяти лет следили за тем, какое количество напитка они выпивают и в каком состоянии находится их организм, передает Telegraph.
В результате специалисты пришли к выводу, что те, кто употребляет не меньше четырех чашек кофе в день риск преждевременной смерти на 64% ниже, чем у тех, кто никогда не употребляет этот напиток. При чем, чем старше были участники эксперимента, тем благотворнее действовал на них напиток.
По мнению специалистов, содержащиеся в кофе кофеин и антиоксиданты оказывают защитное действие на организм. "Я бы посоветовал выпить много кофе, это может быть полезно для вашего сердца. Я думаю, что неплохо выпивать около четырех чашек в день", – заявила руководитель исследования Адела Наварро.
Ранее ученые из Китая пришли к выводу, что употребление кофе способствует похудению. Оказалось, что напиток подавляет аппетит и увеличивает расход энергии на обмен веществ.По словам экспертов, в день людям рекомендуется употреблять не более 400 миллиграммов кофе.
Об этом сообщил экс-супруг известной певицы
Известная актриса продемонстрировала фигуру
Кто виноват в смерти Стаса Думкина
Липницкая была звездой, а звездам свойственно рано гаснуть