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Четыре чашки кофе в день спасут от смерти

Фото: GLOBAL LOOK press/Nick White
Испанские ученые пришли к выводу, что регулярное употребление кофе значительно снижает риск преждевременной смерти. К такому выводу специалисты пришли в результате масштабного исследования, результаты которого были представлены на конгрессе Европейского сообщества кардиологов.
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Для того, чтобы изучить влияние кофе на здоровье человека, медики на протяжении многих лет отслеживали состояние 20 тысяч испытуемых. Ученые отобрали участников эксперимента еще в 1999 году, после чего регулярно на протяжении десяти лет следили за тем, какое количество напитка они выпивают и в каком состоянии находится их организм, передает Telegraph. 

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В результате специалисты пришли к выводу, что те, кто употребляет не меньше четырех чашек кофе в день риск преждевременной смерти на 64% ниже, чем у тех, кто никогда не употребляет этот напиток. При чем, чем старше были участники эксперимента, тем благотворнее действовал на них напиток.

По мнению специалистов, содержащиеся в кофе кофеин и антиоксиданты оказывают защитное действие на организм. "Я бы посоветовал выпить много кофе, это может быть полезно для вашего сердца. Я думаю, что неплохо выпивать около четырех чашек в день", – заявила руководитель исследования Адела Наварро. 

Ранее ученые из Китая пришли к выводу, что употребление кофе способствует похудению. Оказалось, что напиток подавляет аппетит и увеличивает расход энергии на обмен веществ.По словам экспертов, в день людям рекомендуется употреблять не более 400 миллиграммов кофе.

Автор: Рудольф Великолепный28 августа 2017, 14:06

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