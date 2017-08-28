Четыре чашки кофе в день спасут от смерти

Испанские ученые пришли к выводу, что регулярное употребление кофе значительно снижает риск преждевременной смерти. К такому выводу специалисты пришли в результате масштабного исследования, результаты которого были представлены на конгрессе Европейского сообщества кардиологов.

Для того, чтобы изучить влияние кофе на здоровье человека, медики на протяжении многих лет отслеживали состояние 20 тысяч испытуемых. Ученые отобрали участников эксперимента еще в 1999 году, после чего регулярно на протяжении десяти лет следили за тем, какое количество напитка они выпивают и в каком состоянии находится их организм, передает Telegraph.

В результате специалисты пришли к выводу, что те, кто употребляет не меньше четырех чашек кофе в день риск преждевременной смерти на 64% ниже, чем у тех, кто никогда не употребляет этот напиток. При чем, чем старше были участники эксперимента, тем благотворнее действовал на них напиток.

По мнению специалистов, содержащиеся в кофе кофеин и антиоксиданты оказывают защитное действие на организм. "Я бы посоветовал выпить много кофе, это может быть полезно для вашего сердца. Я думаю, что неплохо выпивать около четырех чашек в день", – заявила руководитель исследования Адела Наварро.

Ранее ученые из Китая пришли к выводу, что употребление кофе способствует похудению. Оказалось, что напиток подавляет аппетит и увеличивает расход энергии на обмен веществ.По словам экспертов, в день людям рекомендуется употреблять не более 400 миллиграммов кофе.