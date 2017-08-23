Ученые разгадали структуру раковой опухоли

Опухоль имеет сложную клеточную структуру. Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, почему даже после успешной операции рак опять начинает стремительно распространяться.

Раковая опухоль – это сложная система, небольшая часть которой невосприимчива к лекарствам. И после гибели остальных клеток "иммунные" начинают очень быстро воспроизводиться, создавая новую опухоль, уже устойчивую к препарату. Это выглядит так, словно рак "знает", чем его будут лечить и заранее подготавливает невосприимчивые, "запасные" клетки. К таким выводам пришли сотрудники отдела биологии опухолевого роста НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова.

Чаще всего о том, что у них онкология, люди узнают на поздних стадиях заболевания, когда необходима операция. Процесс лечения рака в случае позднего диагностирования сейчас выглядит так: пациенту прописывают цисплатин, который убивает злокачественные клетки, за счет чего опухоль уменьшается до операбельных размеров. После хирургического вмешательства, когда большая часть злокачественных тканей удалена, больному назначают тот же препарат, чтобы "добить" оставшиеся метастазы.

Логика проста – если это лекарство действовало до операции, значит будет так же эффективно работать после. Однако опухоль опять начинает стремительно разрастаться, причем уже почти целиком будет состоять из невосприимчивых к цисплатину клеток.

"Мы всегда радуемся, когда нам демонстрируют случаи уменьшения размеров опухоли под воздействием того или иного препарата. Но получается, что параллельно могут происходить противоположные процессы – активное деление резистентных к лечению клеток, которые довольно быстро заполняют освободившиеся пространства. Наша работа ставит под сомнение очень многие догмы онкологии", – пояснил РИА Новости член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела биологии опухолевого роста НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова Евгений Имянитов.



