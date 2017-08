Медики разработали лекарство от инфаркта и рака

Ученые обнаружили, что препарат каникинумаб снижает вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и рака. По данным медиков, препарат снижает риск возникновения сердечных заболеваний со смертельным исходом на 15%, а необходимости шунтирования на 30%.

Заболеваемость раком снизилась на 30%, но ученые пока не знают причины этого явления. Данные были получены в ходе исследования, проходившего с 2011 по 2014 год. В нем приняли участие почти 18 тысяч человек. Средний возраст участника исследования – 61 год. Все люди, принимавшие участие в эксперименте, перенесли инфаркт миокарда. Исследование опубликовано в The New England Journal of Medicine.



"В своей жизни я видел три глобальные эпохи профилактической кардиологии. Во-первых, мы признали важность диеты, физических упражнений и прекращения курения. Во-вторых, мы увидели огромную ценность препаратов, снижающих уровень жиров, таких как статины. Теперь мы открываем дверь в третью эпоху. Это очень интересно", – считает соавтор исследования Пол Ридкер.

По данным Минздравсоцразвития, в 2011 году инфаркт стал причиной 39% смертей в России. Скорые в России ежедневно получают 25 тысяч вызовов, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По данным ведомства, 31 миллион россиян страдает заболеваниями, связанными с сердцем или сосудами. Из них семь миллионов подвержены ишемической болезни сердца. Согласно статистике, это каждый четвертый мужчина старше 44 лет.

Рак каждый год уносит жизни 300 тысяч россиян. По прогнозам ученых, онкология выйдет на первое место по смертности через шесть-восемь лет, обогнав сердечно-сосудистые заболевания. Самыми частыми причинами смерти от злокачественных новообразований в России являются опухоли легочной системы, рак желудка, рак груди, опухоли толстой и прямой кишки. Статистика по смертности от онкологических заболеваний у мужчин и женщин существенно различается. У мужчин основными причинами онкологической смертности являются опухоли легких и бронхов, рак желудка и новообразования простаты. У женщин к смерти от злокачественных новообразований чаще всего приводят такие болезни: рак груди, опухоли желудка, колоректальный рак, а также опухоли легких, трахеи и бронхов.