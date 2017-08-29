Ученые выяснили главную опасность соли

Ученые узнали, что соль приводит к сердечной недостаточности. По словам специалистов, если превышать дневную норму потребления, то риск развития сердечных заболеваний возрастает в два раза.

В исследовании, проведенном финским Национальным институтом здоровья и благосостояния, принимало участие 4500 мужчин и женщин в возрасте от 25 до 62 лет. Для выявления количества потребляемой соли использовали анализы мочи. Исследование продолжалось больше 12 лет, и в конце августа врачи наконец-то подвели итоги. По словам врачей, употребление более 13,7 грамма соли в сутки в два раза повышает риск развития сердечной недостаточности, по сравнению с теми, кто в пищу ежедневно использует менее 6,8 грамма хлорида натрия. Об этом врачи рассказали на конгрессе Европейского общества кардиологов в Барселоне.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более пяти граммов соли в сутки, а физиологически человеку необходимо всего лишь 2 грамма. По данным организации, большая часть людей употребляет на 80-140% больше нормы. ВОЗ подсчитала, что если все население планеты будет следовать этим нормам, то количество смертей уменьшиться на два с половиной миллиона. Столько человек каждый год умирают из-за переизбытка соли.

Лишняя соль попадает в организм человека вместе с готовой пищей. "Белая смерть" провоцирует отеки и почечные заболевания. Кожа и подкожные ткани, легкие, кости, мышцы человека получают значительное количество хлористого натрия, поэтому одновременно в его тканях уменьшается содержание других важных минеральных солей. Это, естественно, приводит к болезням. Натрий закупоривает сосуды, повышая давление и провоцируя гипертонию. В тяжелых случаях это может стать причиной инфаркта.