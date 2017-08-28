Ученые разработали вакцину против наркотиков

Американские ученые разработали вакцину от наркотиков. Результаты работы специалисты представили на конференции Американского химического общества в Вашингтоне.

Вакцина, по словам создателей, подавляет воздействие наркотиков на мозг и защищает его от воздействия героина и синтетических опиойдов. Во время испытаний лекарства, ученые провели тесты на мышах и макак-резусах. Привитые животные приобрели долговременную устойчивость к героину. Препарат создает гематоэнцефалический барьер, который не пропускает молекулы опиума и героина в мозг человека. Ученые надеются, что новая вакцина снизит количество наркоманов и смертей от передозировок.



Лекарство состоит из двух компонентов, работающих в связке. Об этом сообщает издание ScienceAlert. Сначала в организм вводятся небольшие молекулы гаптены, которые приобретают иммунитет присоединяясь к белкам. Потом в организм внедряют антиген. Он обучает новые молекулы распознавать строение наркотических молекул и подавлятьих действие. Специалистам пришлось использовать такую систему потому что частицы наркотических веществ слишком малы для обычной иммунной защиты.

По информации Управления ООН по наркотикам и преступности, на 2015 год в мире 246 миллионов человек употребляют запрещенные вещества. Из них 34 миллиона употребляют героин и морфий. Каждый год от передозировок умирает около 187 тысяч человек.

В России в 2017 году зарегистрировано 820 тысяч наркоманов. Стоит понимать, что на самом деле этот показатель ощутимо больше: в статистику попадают только зарегистрированные в наркодиспансерах пациенты. По данным ФСКН, наркотики употребляют восемь миллионов человек, три из которых делают это на регулярной основе.