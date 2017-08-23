Витамин В может спровоцировать развитие рака

Американские и тайваньские ученые пришли к выводу, что переизбыток витамина В в организме может быть смертельно опасен. Оказывается, высокие дозы этого вещества могут провоцировать онкологическое заболевание у мужчин.

Ученые провели исследование о том, как влияет употребление высоких доз витаминов B6 и B12. Для этого они проанализировали данные анамнеза 77 тысяч человек в возрасте от 50 до 76 лет, передает EurekAlert.

Участники эксперимента – жители штата Вашингтон, которые обследовались у врачей в течение 2000-2002 годов и предоставили данные о том, когда и в каких количествах они употребляли витамин В в течение последних десяти лет.

Эти данные авторы работы оценивали с учетом индивидуальных особенностей жизни испытуемых. Например, учитывался фактор наследственности, хронические заболевания, а также то, есть ли у них вредные привычки.

Оказалось, что передозировка витамина B6 в три раза повышает риск развития рака легких у мужчин, а B12 – в четыре раза. При этом, специалисты выяснили, какое именно количество витамина опасно для здоровья: более 20 миллиграммов В6 и более 55 микрограммов В12 в течение десяти лет.

В дальнейших работах специалисты планируют изучить влияние витамина В на женский организм. Предварительные исследования уже показали, что передозировка этого вещества не оказывает на них такого же пагубного воздействия, как на мужчин.