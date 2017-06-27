Как уберечься от инсульта

Что делать, чтобы избежать инсульта.Как спасти себя и своих близких от смерти и инвалидности. Dni.Ru дают простейшие рекомендации, которые позволят избежать страшных последствий

Инсульт стремительно молодеет. Если люди в преклонном возрасте склонны более бдительно относиться к своему самочувствию, то большинство молодых людей по-прежнему считают, что они будут жить вечно и никакие проблемы со здоровьем их никогда не побеспокоят. А уж инсульт – это вообще проблема пожилых. Это очень опасное заблуждение, ведь от обширного или локального инсульта, к сожалению, не застрахован никто.

Инсульт – это сосудистая катастрофа, при которой происходит гибель участка головного мозга вследствие кровоизлияния в него или острой недостаточности кровоснабжения. Смертность от инсульта остается очень высокой.

До 80% всех случаев поражения мозга носит ишемический характер и действительно чаще возникает у людей старше 60 лет. Чаще всего ишемический мозговой приступ происходит неожиданно и в ночное время. Инсульт геморрагического типа обусловливается двумя основными причинами: разрыв кровеносного сосуда или аномальная проницательность стенок сосудов. Внутримозговое излияние крови происходит неожиданно при разрыве сосуда, часто в дневной период под влиянием существенных физических нагрузок и стрессов.

При инсульте нарушается система координации организма и возникают специфические симптомы: проблема с глотанием, нарушение двигательной функции конечностей вплоть до паралича, появление явной мышечной слабости, утрата связности и стройности речи, ухудшение зрения на один глаз, нетвердость походки.

Вне зависимости от возраста и генетической предрасположенности инсульт не стоит считать неизбежным. Существует ряд мер, которые необходимо предпринять, чтобы снизить риск появления этого заболевания.

ПОНИЖЕНИЕ КРОВЯНОГО ДАВЛЕНИЯ

Артериальная гипертония увеличивает риск развития инсульта. Поэтому всем люди, входящим в группу риска, следует измерять уровень артериального давления каждый день. Важно помнить, что даже при хорошем самочувствии и отсутствии таких симптомов гипертонии как головная боль, чувство усталости и нарушения сна, повышение показателей давления в состоянии покоя выше значения 140/90 мм рт. столба – повод незамедлительно обратиться к врачу. Мировая практика показывает, что благодаря одному лишь контролю уровня артериального давления удается снизить риск инсульта на 50%.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Количество соли в рационе нужно сократить до половины чайной ложки в день. Отказаться от продуктов с высоким содержанием холестерина. Обязательно добавить в повседневный рацион фрукты, овощи, цельнозерновые и обезжиренные молочные продукты.

КОНТРОЛЬ ВЕСА

Неврологи сходятся во мнении, что одна из самых действенных мер в профилактике инсульта – снижение веса. Избыточная масса тела способствует развитию высокого артериального давления, возникновению диабета и создает повышенную нагрузку на сердечную мышцу.Это связано с тем, что снижение веса невозможно без коррекции рациона. А отказ от жирной и тяжелой пищи, в свою очередь, приводит к снижению уровня сахара и холестерина в крови.

ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА

Профилактика инсульта должна включать физические упражнения продолжительностью свыше 30 минут не менее 5 раз в неделю. Можно просто ходить гулять или совершать простые физические движения, доступные каждому - воспользоваться лестницей вместо лифта, выйти на одну остановку раньше и пройти пешком, прогуляться в обеденный перерыв.

ЛЕЧЕНИЕ ДИАБЕТА

Больные с сахарным диабетом переносят инсульт значительно тяжелее, чем все остальные. Это связано с тем, что из-за атеросклероза многие артерии не способны перемещать кислород. В результате прогноз инсульта при сахарном диабете в большинстве случаев будет значительно хуже.

СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ

До недавнего времени взаимосвязь между потреблением алкоголя и инсультом оставалась под вопросом, но сегодня сомнений не осталось: алкоголь значительно повышает риск развития инсульта.

ОТКАЗ ОТ КУРЕНИЯ

У курящих людей инсульт случается в 2-3 раза чаще, чем у некурящих. К тому же большое значение имеет возраст курильщика: у курящих мужчин и женщин в возрасте до 55 лет курение является главным фактором риска развития инсульта. Курение влияет на свойства особых клеток крови - тромбоцитов, в результате повышается риск образования тромбов в крупных артериях, несущих кровь к мозгу и сердцу. К тому же курение повышает артериальное давление, являющееся одним из важнейших факторов риска.



