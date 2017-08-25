Врачи поделились секретами борьбы с инфарктом

Врачи провели круглый стол, на котором рассказали журналистам, как избежать повторного инфаркта. Если не следовать их рекомендациям, риск смертельного исхода возрастает в 2,7 раза.

По статистике, каждый пятый пациент, перенесший инфаркт миокарда, рискует пережить рецидив или инсульт, даже умереть из-за сердечно-сосудистых осложнений в течение последующих трех лет. Известно, что сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место причин смерти россиян: в 2016 году на них пришлась почти половина от числа всех летальных случаев, они унесли жизни более 900 тысяч человек.



Одной из причин, определяющих высокий показатель смертности по причине болезней системы кровообращения, является острый коронарный синдром. Наиболее опасной и тяжелой его формой является инфаркт миокарда, при котором из-за закупоривания тромбом кровоснабжающего сердце сосуда происходит гибель клеток сердечной мышцы. В 2016 году инфаркт миокарда стал причиной смерти более 60 тысяч россиян.

“При любых симптомах, позволяющих заподозрить развитие острого коронарного синдрома, важно без промедления вызвать "скорую" для как можно раннего начала оказания пациенту первой помощи. В этом случае, в сочетании со своевременной доставкой пациента в стационар и началом соответствующего лечения, большинство жизнеугрожающих последствий этого состояния можно предотвратить” – утверждает Симон Теймуразович Мацкеплишвили, д.м.н., член-корреспондент РАН, член Президиума Российского кардиологического общества.

“После выписки больному может показаться, что он уже здоров, у него ничего не болит, и ему нет смысла принимать лекарство в течение года. Но практика показывает, что если он прекращает прием двойной антитромбоцитарной терапии в течение первых шести месяцев после инфаркта, то риск смертельного исхода у него возрастает в 2,7 раза!” – считает Алексей Дмитриевич Эрлих, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ГКБ №29 г. Москвы.