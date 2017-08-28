Впавшая в кому на отдыхе в Турции россиянка умерла в Москве
Состояние жительницы Сургута ухудшилось, когда она отдыхала на курорте
Аланья. Местные врачи диагностировали остановку сердца. Специалисты смогли ее реанимировать, но девушка впала в кому и была подключена к аппарату искусственной вентиляции
легких. 17 августа ее перевезли в московскую больницу. Помимо инфаркта, у туристки
диагностировали пневмонию, что осложнило лечение.
Кристина провела в коме 20 дней и в результате скончалась. Об этом в соцсетях пишут близкие россиянки. В смерти девушки родственники обвиняют турецких врачей. По словам Надежды Гуменюк, сестры умершей, медики лишь изображали бурную деятельность за счет страховой компании, но никаких реальных мер не принимали и не обеспечили больной должный уход. Зонд был перекручен, и пациентка не получала необходимое питание и воду. В итоге в Москву девушка попала уже с температурой 40, ее сразу отправили в реанимацию. Позднее Кристину перевели в отделение интенсивной терапии, но до самого конца ее состояние было стабильно тяжелым.
Российские медики считают, что их турецкие коллеги упустили время для лечения. Именно поэтому отечественные специалисты отказались давать хоть какие-то прогнозы о возможном исходе болезни. Перед смертью у пациентки держалась высокая температура. 20 августа врачи диагностировали небольшое улучшение, однако это было лишь временное облегчение.
Лечение в Москве оплачивали власти Югры, а перевозку девушки взяла на себя страховая компания. Случай усложнялся нежеланием турецких авиалиний доставлять Кристину обычным бортом. Пока родственники договаривались с российским авиаперевозчиком, было упущено драгоценное время.
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