На Урале задержали иностранца с сумкой марихуаны

Сотрудники Уральской оперативной таможни вместе с коллегами из Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте задержали гражданина Казахстана, продававшего марихуану. В его сумке нашли четыре килограмма вещества. Стоимость сделки должны была составить 152 тысячи рублей.
"Наркотик провезен в Россию через пропускной пункт "Бугристое" в обрезке трубы, который был спрятан среди металлолома в грузовике", – цитирует URA.RU пресс-секретаря Уральского таможенного управления Екатерину Демянчук. Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических веществ". Мужчине грозит до 20 лет колонии.
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