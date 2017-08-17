Ученые нашли замену наркотическому обезболиванию

Специалисты из Техасского университета в Остине (США) открыли синтетический препарат для замещения болеутоляющих опиоидной группы. Для этого им потребовалось пересмотреть подход к механизму воздействия лекарств.

Препарат получил название UKH-1114. На стадии клинических испытаний он так же эффективно снимал боли у раненых мышей, как наркотические обезболивающие.

По словам ученых, действие лекарства длится два-три дня, в отличие от препаратов опиоидной группы, которые работают четыре-шесть часов, сообщает ACS Chemical Neuroscience. Данное исследование подтверждает предположения специалистов о существовании "обходных" путей для молекулярного воздействия лекарственных препаратов.

Если исследователи докажут, что новый препарат не только эффективен, но и безопасен для людей, открытие может сыграть важную роль в решении одной из самых больших проблем здравоохранения – злоупотребления опиоидами. Отмечается, что почти треть американцев страдают от какой-либо хронической боли. При этом наиболее действенные болеутоляющие средства – опиоиды – вызывают привыкание и часто требуют увеличения дозировки для поддержания эффективности.

По данным Национального института по злоупотреблению наркотиками, около двух миллионов человек в США страдают зависимостью от опиоидных болеутоляющих, выписываемых по рецепту. Однако у их аналогов есть недостатки. Например, габапентин (продаваемый как нейронтин) у некоторых людей может вызвать когнитивные нарушения.