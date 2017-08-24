Полицейские изъяли пять килограммов гашиша под Москвой

Возле одного из домов на Дмитровском шоссе в Московской области сотрудники полиции остановили автомобиль, которым управляла 43-летняя местная жительница. На пассажирском сиденье находился 46-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. В ходе личного досмотра и осмотра машины правоохранители обнаружили сверток и пять брикетов с прессованным гашишем, говорится в сообщении МВД. Масса наркотика составила около пяти килограммов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере". Задержанным была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
Певица удивила своим видом
Полицейские застрелили Константина Морозова, который ранее расправился со своей женой
Samsung презентовал новый смартфон
Супруга известного футболиста дала откровенное интервью