Полицейские изъяли пять килограммов гашиша под Москвой

Возле одного из домов на Дмитровском шоссе в Московской области сотрудники полиции остановили автомобиль, которым управляла 43-летняя местная жительница. На пассажирском сиденье находился 46-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. В ходе личного досмотра и осмотра машины правоохранители обнаружили сверток и пять брикетов с прессованным гашишем, говорится в сообщении МВД. Масса наркотика составила около пяти килограммов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере". Задержанным была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы.