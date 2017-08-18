Создана революционная тепловая вакцина от рака

Исследователи из Университета Дьюка объединили два инновационных метода лечения рака. Специалисты удачно скрестили иммунотерапию с технологией нагрева пораженных раком клеток.

Метод лечения рака, который уже назван революционным, заключается в инъекции разогретых предварительно лазером частиц золота. Злокачественное образование при этом погибает от выской температуры. Вскоре после продедуры онкомаркеры фиксировали стремительное понижение роста раковых клеток в организме.

Эксперименты доказали эффективность методики, основанной на технологии "фототермической иммунотерапии". Ведь известно, что наночастицы накапливаются преимущественно в опухоли из-за специфики ее сосудистой сети.

В мире уже пытались использовать наночастицы и лазер для лечения онкологии. Автор этого метода, Во-Динх из университета Дьюка, впервые использовал уникальный тип наночастиц, которые условно названы "золотыми нанозвездами". Они ведут себя несколько иначе, чем другие частицы, в силу своей лучевой геометрии. Острые концы "звезд" способныболее эффективно захватывать энергию лазера. В результате требуется их меньшее количество при большей эффективности.

Как указывает исследовательская группа, преимущества данного метода в том, что не требуется хирургическое вмешательство. Следовательног, не нужна длительная реабилитация. Все что нужно – обыкновенный шприц. К слову. разработанный учеными препарат абсолютно нетоксичен.