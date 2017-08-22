Подруга о страшных последних днях Глаголевой

Актрисе стало плохо перед отъездом в Германию. Оттуда ее уже привезли в гробу.

Официальной причиной смерти актрисы и режиссера Веры Глаголевой стала онкология. И сейчас всплывают все новые подробности страшного заболевания. Говорят, рак желудка у Глаголевой обнаружили еще десять лет назад. Но тогда ей успешно сделали операцию в Германии, и на годы она забыла о болезни.

В результате никто из коллег даже не знал, что Вера тяжело больна. Ведь даже когда весной слух все же просочился, она отсекала журналистов: "Это бред. Я жива и здорова!" А ее старшая дочь Анна Нахапетова до последнего отрицала факт онкологии матери: "Нет проблем со здоровьем никаких. Я не знаю, кто говорит о ее плохом самочувствии. У нее сейчас только закончились съемки, будет монтировать проект".

"Да вот только что, в июне, с ней общались на вечеринке, – цитирует шокированную телеведущую Татьяну Веденееву Sobesednik. – Вера много смеялась, фотографировалась со всеми. Помню, вся в белой одежде была. Мы даже не подозревали о болезни. Это большое мужество! Кто-то стонет и просит помощи, а кто-то скрывает свои болячки и переживает это в одиночестве".

А вот что рассказала ближайшая подруга Глаголевой: "Мне позвонили и сказали: приезжай. Я поехала. Вере было плохо. Собрала ей чемодан. Кирилл – ее муж – уже купил билеты и заказал больницу в Германии. Она все эти годы там наблюдалась. Я посадила их в машину и сказала: "Верочка, верю!" Она посмотрела на меня своими какими-то печально-сильными глазами и сказала: "Я же Вера, значит, все будет хорошо!"

Напомним, что Глаголева приехала с супругом и дочерью в клинику в Баден-Баден для консультации, вошла в лечебное заведение на своих ногах, что не свойственно смертельно больным людям. Буквально за несколько часов до смерти она разговаривала с друзьями – и ничего не предвещало беды.

А еще в июле Вера лихо отплясывала на свадьбе у дочери, была полна творческих планов, собиралась посетить несколько кинофестивалей за границей, планировала написать новый сценарий сказки. Вскоре она должна была закончить съемки своего фильма и поэтому работала по 12 часов.