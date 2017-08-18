Рак победили с помощью витамина

Американские ученые обнаружили новую пользу витамина C. Как выяснилось, аскорбиновая кислота помогает в борьбе с раком.

Согласно результатам исследования, употребление витамина C может спровоцировать организм на борьбу с некоторыми формами рака. При развитии онкологического заболевания у человека наполовину снижается активность гена TET2, в результате чего злокачественные клетки получают возможность размножаться. Аскорбиновая кислота восстанавливает работоспособность гена и тем самым помогает выздороветь, передает New Scientist.

При этом сообщается, что витамин C полезен при разных формах онкологии. Ученые рассказали, что мутация гена TET2 возникает у 10% пациентов с острой миелоидной лейкемией и 30% больных с формой предлейкемии. Наиболее полезным употребление аскорбиновой кислоты считается при хроническом миеломоноцитарном лейкозе, так как в этом случае рак вызывается пассивностью гена в 50% случаев.

Соответствующие выводы ученые сделали по итогам 24-недельного эксперимента на мышах. Ученые пытались остановить развитие рака крови у грызунов с помощью высоких доз витамина C. В результате у животных, в организме которых не было аскорбиновой кислоты, содержание лейкоцитов сильно превышало норму в три раза чаще, чем у употреблявших аскорбиновую кислоту.

Стоит отметить, что технически использовать результаты эксперимента для создания лекарства для людей будет сложно. Для получения равнозначного эффекта человеку необходимо принять витамин C пропорционально своему размеру. Грызунам делали инъекцию из ста миллиграммов кислоты (~2 апельсина), а человеческая доза должна была бы быть в три тысячи раз больше.

Напомним, ранее американские ученые выяснили, что 30% случаев онкологических заболеваний можно предотвратить изменением рациона. Как писали Dni.Ru, употребление продуктов с высокой энергетической плотностью (DED) у женщин в постменопаузе приводит к повышению риска развития рака.