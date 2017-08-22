Как витамин С вылечит рак

Американские ученые раскрыли механизм борьбы витамина С с раком. Новая работа подтверждает сделанное ранее открытие об эффективности аскорбиновой кислоты в лечении онкологии.

Как стало известно ранее, витамин С эффективен в борьбе с лейкозом – заболеванием кроветворной системы. С помощью опытов на мышах ученые выяснили, что недостаток аскорбиновой кислоты в клетках провоцирует снижение активности специального гена TET2 в лейкоцитах. В результате клетки получают возможность размножаться, что значительно повышает риск развития лейкоза, передает EurekAlert.

Однако эксперименты показали, что употребление витамина С способно восстановить функции стволовых клеток, что ведет к замедлению развития заболевания. Ученые подчеркивают, что сделанные выводы имеют особенное значение для пожилых людей в предраковом состоянии, известном в медицине как клональный гематопоэз.

При этом заболевании у пациентов мутируют клетки TET2, а потому им особенно необходимо ежедневно принимать витамин С. Авторы работы планируют и дальше изучать влияние аскорбиновой кислоты на активность стволовых клеток и регенерацию тканей.

Ранее ученые обнаружили, что витамин С помогает в борьбе с лейкемией. При этом сообщается, что аскорбиновая кислота полезна при разных формах онкологии. Ученые рассказали, что мутация гена TET2 возникает у 10% пациентов с острой миелоидной лейкемией и 30% больных с формой предлейкемии. Наиболее полезным употребление аскорбиновой кислоты считается при хроническом миеломоноцитарном лейкозе, так как в 50% случаев заболевания рак вызывается пассивностью гена.