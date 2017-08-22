Больная раком женщина отсудила у Johnson & Johnson $417 млн

63-летняя американка Эва Эчеверри отсудила у известной косметической компании Johnson & Johnson 417 миллионов долларов. Женщина считает, что из-за продукции этого бренда у нее развилось онкологическое заболевание.

По словам Эвы Эчеверри, у нее развился рак яичников после использования косметики на основе талька Baby Powder, сообщает The Guardian. Суд Калифорнии признал компанию Johnson & Johnson виновной в том, что она не предупредила клиентов о риске возникновения онкологии при применении продукции.

В результате было решено взыскать с производителя 417 миллионов долларов в пользу пострадавшей. Известно, что Эва использовала средство на протяжении десяти лет. Ее иск стал одним из шести аналогичных громких дел. При этом именно Эве удалось отсудить у бренда больше всего денег.

Ранее компания уже выплатила жительнице штата Вирджиния Луизе Слемп компенсацию в размере 110 миллионов долларов. По словам женщины, она в течение 40 лет использовала присыпку, после чего у нее также диагностировали рак яичников.

Иск также был подан к поставщику талька Imerys. Однако экспертиза показала, что на этой компании лишь 1% вины в развитии болезни. Таким образом, Johnson & Johnson ответственна за появление опухоли на 99%. При этом компания не сразу согласилась выплатить пострадавшей компенсацию и заявляла о намерении отстоять свою честь.

Несмотря на большое количество исков представители бренда и по сей день утверждают, что их продукция безопасна для здоровья женщин. Более того, они рекомендуют использовать свою присыпку.