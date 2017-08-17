Рак можно предотвратить диетой

Ученые из Университета Аризоны (США) заявили, что 30% случаев онкологических заболеваний можно предотвратить изменением питания. Они выяснили, что употребление продуктов с высокой энергетической плотностью (DED) у женщин в постменопаузе связано с повышенным риском развития рака.

Специалисты проанализировали данные о здоровье и рационе 90 тысяч представительниц прекрасного пола. У женщин, предпочитающих еду с низким DED (куриное мясо, фрукты, овощи и бобовые) оказались лучшие показатели здоровья.

А вот у добровольцев, употреблявших преимущественно еду с высоким DED (жирное мясо, гамбургеры, пицца и прочее), они были явно хуже. В связи с этим ученые сделали вывод, что пища с высоким DED, особенно при систематическом употреблении, может привести к ожирению, которое является одним из рисков развития онкологии, сообщает Eurekalert.

Вместе с тем, результаты исследования американских специалистов показали, что злокачественные новообразования могут возникнуть и у людей с нормальным весом, если в их рационе много продуктов с высоким DED. Поэтому медики рекомендуют придерживаться диеты с низким DED даже стройным дамам. Теперь ученые планируют оценить влияние продуктов с высокой энергетической плотностью на здоровье взрослых мужчин и подростков.

Напомним, ранее европейские ученые установили зависимость риска возникновения сразу 11 форм рака от развития ожирения. Также они подозревают, что лишний вес в детстве может спровоцировать появление опухоли через много лет.