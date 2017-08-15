Распознать рак поможет сахар

Немецкие ученые из Института органической химии в Вюрцбургском университете имени Юлиуса и Максимилиана пришли к сенсационным выводам. Они выяснили, что молекулы сахара могут помочь обнаружить онкологию на ранней стадии.

Эти молекулы легко вступают в реакцию с белком, присутствующим в большом количестве в раковых клетках – галектином-1. Они буквально распознают злокачественную опухоль, в том числе на ранней стадии.

По словам профессора Юрген Сейбел, галектин-1 скрывает опухоль от иммунной системы. Но последняя начинает распознавать раковые клетки и атаковать их с помощью Т-лимфоцитов как только вещество блокируется, сообщается на сайте Института органической химии.

Ученые обнаружили у этого белка особенную область, "чувствительную" к углеводам. После этого специалисты разработали сложную молекулу сахара, которая способна притягиваться к галектину, как к магниту.

Кроме того, исследователи снабдили молекулы сахара своеобразной площадкой для стыковки, которая должна связывать частицы с лекарством. Таким образом, молекула может не только обнаружить опухоль, но и в перспективе стать важным элементом лечения онкологии.

Напомним, ранее британские ученые выяснили, почему раковые клетки в человеческом организме не убивают сами себя. По их мнению, этому процессу во многих случаях препятствует поломка в гене TP53.

По словам ученых, ген отвечает за синтез белка, который, в частности, активирует процесс самоуничтожения клеток при серьезном повреждении организма. Если человек родился с изначально поврежденным TP53, то в будущем при возникновении опухоли поврежденные клетки будет практически невозможно подавить из-за невозможности запустить механизм их самоликвидации.