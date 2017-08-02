Ученые нашли в мозге "кнопку" похудения

Специалисты Института биомедицинских исследований Университета Монаша (Австралия) обнаружили в мозге “переключатель”, который активизирует сжигание жира. Необычная цепочка нервных клеток в мозге заставляет жировые клетки временно работать не на запасание, а на сжигание лишних калорий после еды.

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