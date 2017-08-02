Ученые нашли в мозге "кнопку" похудения
Исследование проходило в рамках программы “Метаболическая болезнь и ожирение”. Опыты на лабораторных мышах показали, что питание контролирует сжигание жира, то есть превращает образование белых клеток, в которых хранится энергия, в коричневые, из которых она расходуется.
Биологи показали, что после еды мозг реагирует
на циркулирующий инсулин, который увеличивается после повышения уровня глюкозы
в крови. Затем он посылает сигналы для стимулирования сжигания жира и
расходования энергии. Эти процессы помогают предотвратить ожирение и серьезную потерю
веса, сообщает журнал Cell Metabolism.
Два противоположных процесса в мозге контролируются механизмом-переключателем, который включается во время голода и ингибирует реакцию на инсулин, а после еды вынуждает клетки расходовать энергию. У людей с избыточной массой тела этот переключатель попросту не работает. Энергия накапливается и не расходуется.
“В контексте ожирения происходит то, что коммутатор остается “включенным” все время – он не включается во время кормления. Как следствие, сжигание отсутствует и затраты энергии снижаются, за счет чего увеличивается вес”, – говорит ведущий исследователь профессор Тони Тиганис. Результаты исследования помогут найти новый способ лечения ожирения.
Отметим, страдающие ожирением люди рискуют заработать более серьезные заболевания. В частности, это сердечно-сосудистые болезни, диабет второго типа, несколько видов рака и заболевания печени.
Все началось с чтения эротического романа вслух
Актер из-за невнимательности довел до слез мать Ксении Собчак
Смена ведущего "Прямого эфира" оказалась драматической
Причина смерти одной из самых красивых российских артисток остается загадкой