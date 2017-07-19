Названы связанные с набором веса смертельные риски

Исследователи определили опасную динамику роста избыточного веса. Всего пять лишних килограммов, набранных в возрасте от 18 до 55 лет, грозят диабетом, болезнями сердца. развитием рака и в итоге преждевременной смертью.

Исследователи провели анализ данных приблизительно о сотне тысяч женщин и 25 тысячах мужчин. Те, кто получил с возрастом проблемы со здоровьем, начиная с совершеннолетия и до зрелости слишком быстро набирали избыточные килограммы, передает Lenta.ru.

Так, если с 18 до 55 лет лишних набранных килограммов окажется пять и более, в таком случае можно говорить о неизбежности сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, рака и в итоге раннем завершении жизни, говорится в опубликованном в журнале JAMA докладе.

Исследователи отмечают, что по тем данным, которыми они оперировали в своей научной работе, среди женщин прирост массы тела составил в среднем 12,6 килограммов, у мужчин – 9,7 килограммов. Если говорить исключительно о США, то в среднем за один год взрослой жизни американец или американка толстеют на полкило. В результате лишний вес и приводит к многочисленным проблемам со здоровьем и – как итог – к ранней смерти.

В России диетологи тоже бьют тревогу. По словам экспертов, лишние килограммы сопровождают соотечественников уже начиная с подросткового возраста. Одной из причин раннего ожирения эксперты называют распространение гаджетов и компьютеров. Дети вместо активных подвижных игр проводят все свободное время, уткнувшись в экран или монитор. Кроме того, любимые с детства еда и напитки зачастую попросту вредны.