Найдена неожиданная причина ожирения

Специалисты из США пришли к сенсационному выводу о том, что в эпидемии ожирения виновата, в частности, домашняя пыль. Оказывается, ее частицы заставляют расти жировые клетки.

За последние годы ученые открыли свыше тысячи различных синтетических и природных молекул, способных "встраиваться" в обмен веществ и нарушать работу эндокринной системы. Несколько десятков этих молекул напрямую влияют на жировую ткань, пищеварительную систему и центры аппетита в мозге человека и животных.

Распространение и накопление этих веществ (обезогенов) многие эксперты связывают со стремительным развитием эпидемии ожирения в развитых странах. Кристофер Кассотис и его коллеги из университета Дьюка в Дареме выяснили, что одни из источников подобных соединений является домашняя пыль, сообщает журнал Environmental Science & Technology.

Кассотис ввел в несколько жировых клеток образцы пыли, которые он собрал в 11 разных домах в Дареме. Сразу девять из них заставили клетки расти и активно. После этого биолог проанализировал химический состав частиц пыли и выделил из них молекулы, которые сильнее других влияли на рост клеток.

В их число попали три очень распространенных вещества – пестицид пираклостробин, терт-бутил-фенил-дифенил-фосфат (добавка из многих лаков и спреев), а также дибутилфталат (компонент красок, клеев и действующее вещество многих средств от комаров). Оказалось, всего трех миллиграммом пыли с этими веществами достаточно, чтобы запустить процесс набора веса жировыми клетками.