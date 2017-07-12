Найдена неожиданная причина ожирения
За последние годы ученые открыли свыше тысячи различных синтетических и природных молекул, способных "встраиваться" в обмен веществ и нарушать работу эндокринной системы. Несколько десятков этих молекул напрямую влияют на жировую ткань, пищеварительную систему и центры аппетита в мозге человека и животных.
Распространение и накопление этих веществ (обезогенов) многие эксперты связывают со стремительным развитием эпидемии ожирения в развитых странах. Кристофер Кассотис и его коллеги из университета Дьюка в Дареме выяснили, что одни из источников подобных соединений является домашняя пыль, сообщает журнал Environmental Science & Technology.
Кассотис ввел в несколько жировых клеток образцы пыли, которые он собрал в 11 разных домах в Дареме. Сразу девять из них заставили клетки расти и активно. После этого биолог проанализировал химический состав частиц пыли и выделил из них молекулы, которые сильнее других влияли на рост клеток.
В их число попали три очень распространенных вещества – пестицид пираклостробин, терт-бутил-фенил-дифенил-фосфат (добавка из многих лаков и спреев), а также дибутилфталат (компонент красок, клеев и действующее вещество многих средств от комаров). Оказалось, всего трех миллиграммом пыли с этими веществами достаточно, чтобы запустить процесс набора веса жировыми клетками.
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