Полные женщины рискуют родить больных детей

Ученые из Каролинского института в Швеции пришли к неутешительным для тучных женщин выводам. Оказалось, что у представительниц прекрасного пола, имеющих в момент зачатия избыточный вес, велик риск родить больного ребенка.

Перед тем как выяснить это, специалисты провели масштабное исследование. Ученые проанализировали записи о более, чем 1,2 миллионах рожденных в Швеции младенцах за период с 2001 по 2014 годы.

В результате эксперты установили надежную связь между полнотой женщин и риском врожденных отклонений у их детей. Среди них, в частности, пороки сердца, аномалии в развитии пищеварительной системы, неправильное формирование конечностей и гениталий, сообщает журнал British Medical Journal.

Анализ данных показал, что из всей выборки 43550 детей имели серьезные врожденные отклонения. При этом их риск для матерей с избыточным весом составлял 3,5%, с ожирением 3,8% и до 4,7% – с ожирением второй степени.

В качестве причин такой закономерности ученые называют ряд измененный гормональный фон, воспалительные процессы и неэффективную доставку питательных веществ ребенку через плаценту. По словам специалистов, необходимо предпринять усилия, чтобы побуждать женщин репродуктивного возраста вести здоровый образ жизни, в том числе обретая нормальный вес перед зачатием.

Напомним, ранее ученые установили, что питание, которого придерживаются в США и развитых странах Европы, способствует более раннему наступлению старческих нарушений головного мозга. Из-за этого в клетках мозга накапливается белковый мусор. Кроме того, каждый девятый житель планеты носит в себе опасную генную мутацию, увеличивающую риск старческого слабоумия из-за неправильного рациона.