Обезумевшие украинцы угрожают смертью онкобольному Кобзону

Иосиф Кобзон обругал администраторов сайта "Миротворец" за попытки осквернения памяти Веры Глаголевой. Те, в свою очередь, пригрозили артисту расправой.

Депутат Госдумы Иосиф Кобзон резко высказался в адрес администраторов украинского сайта "Миротворец", которые связали онкологическое заболевание, унесшее жизнь Веры Глаголевой, с поддержкой "российской агрессии".

Певец в ответ проклял "мракобесов". "Я не православный, но считаю, что Бог их накажет. А мы как были патриотами, как любили Россию, так и будем любить", – сообщили Life.Ru.

Экстремисты, по информации РЕН ТВ, назвали певца "моральным уродом" и пригрозили Кобзону смертью. Ранее "Миротворцы" сообщили, что тяжелая болезнь ожидает каждого, кто не поддерживает Украину.

Народный артист рассказал, что на протяжении десяти лет страдает онкологией и борется с болезнью в центре на Каширском шоссе, дополнив, что его заболевание никак не связано с отношением к Украине.

Напомним, Актриса Вера Глаголева ушла из жизни накануне в Германии в возрасте 61 года после продолжительной болезни. Прощание с актрисой состоится 19 августа в Центральном доме кино.

"Не стало замечательной Актрисы и прекрасной женщины Веры Глаголевой. Мне очень жаль, что на сегодняшний день еще одной замечательной актрисы у нас нет, мы стали еще беднее. Последний раз виделся с Верой Витальевной меньше месяца назад и ничто нам не предвещало беды... Светлая память...", – выразил боль утраты в Instagram Иосиф Кобзон.