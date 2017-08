Американские ученые подтвердили пользу вина

В то же время злоупотребление спиртным ведет к ранней смерти из-за высокого риска повреждения сосудов и нарушения работы сердца, пишет The Independent.

Как указывает ведущий автор исследования Бо Си из кардиологического колледжа Вашингтона, не нужно переходить ту тонкую грань, когда полезные свойства спиртного с увеличением его дозы превращаются в смертельно опасные факторы.



К исследованиям, длившимся с 1997 по 2009 годы, ученому удалось привлечь более 300 тысяч добровольцев. Они были классифицированы как "слабо пьющие" (менее трех порций алкоголя в неделю), "умеренно пьющие" (от трех до 14 порций в неделю, у женщин – от трех до семи) и "сильно пьющие" (количество порций, превышавшее эти объемы). Оказалось, что злоупотреблявшие спиртным на 25% больше подвержены риску ранней смерти, а также рискуют скончаться от рака.

