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Здоровье

В полноте нашли спасение от старости и болезней

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer
Доктор медицинских наук, диетолог Алексей Ковальков рассказал о диете, которая замедляет старение. Исследование на эту тему он провел десять лет назад.
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По его словам, суть в том, что у полных людей от природы замедленный обмен веществ. За счет этого их жизненные часы идут медленнее.

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"Худой человек двигается постоянно. Его обмен веществ – усиленный", – цитирует эксперта НСН. "Раньше вся политика традиционного лечения ожирения строилась на том, чтобы полному человеку разогнать этот обмен. Но при ускоренных процессах человек быстро стареет", – заявил Ковальков.

"Если полные люди питаются так, как должны соразмерно со своим образом жизни и со своим типом часов, а именно небольшими количествами еды, то обмен веществ еще сильнее замедляется", – говорит доктор. "Потом, у людей каждый день образуется 10 000 раковых клеток. Если у нас разогнать обмен веществ в десять раз, то этих раковых клеток будет образовываться 100 000", – уверен он. По его словам, в этом случае вероятность заболеть раком очень высока.

Диетолог сделал вывод, что у полных людей есть возможность прожить до глубокой старости. Также он заметил, что у худых людей гораздо меньше шансов на долгую жизнь.

Прогноз для тех, кто ест все подряд и остается худым Ковальков дал неутешительный. "Значит, у них обмен веществ очень высокий. И вот этот обмен веществ, по сути, часы жизни. Поэтому этим людям не светит прожить долгую и счастливую жизнь, как бы они не пытались", – уверен он. А вот если человек, имеющий лишний вес, похудел или поддерживает себя в форме, то у него не образуется болезней, связанных с ожирением, полагает диетолог.

Автор: Людмила Фоканова11 августа 2017, 14:54

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