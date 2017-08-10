Раскрыта главная опасность консервантов

Исследователи выяснили, что систематическое употребление продуктов с консервантами нарушает гормональный фон организма. Из-за этого повышается риск ожирения.

Исследователи оценили, как именно химикаты влияют на выращенные из человеческих стволовых клеток гормон-продуцирующие ткани. Были изучены три самые распространенные добавки, сообщает EurekAlert!.



Ученых заинтересовали такие распространенные добавки, как бутилгидрокситолуол (Е321), перфтороктановая кислота (PFOA) и трибутилолово. Первая содержится в хлопьях для завтрака, орешках, крекерах и используется чтобы избежать ранней прогорклости. Вторая образуется при нагревании тефлоновой посуды и содержится во внутреннем покрытии, например, чипсов или попкорна. Третья добавка встречается в составе красок, которые используются для защиты морских судов от обрастания организмами: токсичное вещество может проникать в воду и накапливаться в морепродуктах.

Каждый из этих химикатов приводит к повреждению гормонов, которые отвечают за связь между кишечником и головным мозгом. В итоге мозг вовремя не получает сигнал из желудочно-кишечного тракта и поэтому чувство насыщения приходит с опозданием. Как следствие, человек переедает. Понятно, что в результате набирается лишний вес.

"Это знаковое исследование, которое существенно улучшает наше понимание того, как эндокринные разрушители могут повредить человеческие гормональные системы и способствовать эпидемии ожирения", – пояснил соавтор научной работы доктор Клайв Свендсен.