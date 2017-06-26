Найдена причина постоянного утомления

Врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала, почему люди не высыпаются, быстро устают и часто болеют. Оказалось, что причина – в нездоровых пищевых привычках.

По словам эксперта, хроническую усталость провоцирует, прежде всего, недостаток обычной питьевой воды. Дело в том, что в состоянии обезвоживания наш организм начинает сначала сдерживать некоторые функции, а затем переходит к "демонтажу" своих структур. В связи с этим Денисенко советует выпивать ежедневно по 2-2,5 литра воды.

Еще одна причина – недостаточное, либо избыточное питание. По ее словам, оно должно быть рациональным. "Избыток белков, жиров или углеводов в питании приводит к перенапряжению желудочно-кишечного тракта, организм не прощает таких "перекосов", и в то время, когда он должен плодотворно трудиться умственно или физически, ему приходится с удвоенной-утроенной силой переваривать "избытки", – цитирует врача-диетолога сайт "Комсомольская правда".

Вместе с тем, не идут на пользу человеческому организму и регулярные диеты. Ведь дефицит витаминов и минералов сплошь и рядом приводит к хронической усталости. "Особенно грешат этими популярные белковые диеты, где дефицит витамина В приводит к тому, что мы перестаем радоваться жизни", - говорит специалист.

Кроме того, Людмила Денисенко советует не злоупотреблять кофе и кофеиносодержащими напитками, поскольку они вызывают клеточное обезвоживание и перевозбуждают нервную систему. Еще два врага правильного пищевого поведения – это сахарозаменители и алкоголь.

Негативно влияет на организм и недостаточное потребление клетчатки. Так, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) настаивает на том, что ежедневно мы должны потреблять не менее 35 граммов клетчатки в день. Ведь ее недостаток ведет к запорам и всасыванию токсинов из содержимого кишечника, что и провоцирует постоянную усталость.

Провоцируют плохое самочувствие и упадок сил и проблемы с кишечной микрофлорой. По словам медика, важно увеличить в своём рационе количество "живых" кисломолочных продуктов – простокваши, кефира, йогуртов с коротким сроком хранения и без консервантов-ароматизаторов-загустителей.

