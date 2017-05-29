Почему нельзя мариновать шашлык в кетчупе и майонезе

Роспотребнадзор опубликовал советы по правильному приготовлению шашлыка. Рекомендуется серьезно относиться не только к выбору мяса, но и к способам его мариновки.

Советы опубликовало петербургское управление Роспотребнадзора, однако эта информация как никогда актуальна для жителей всех регионов. Итак, какие правила нужно соблюдать, чтобы не испортить летний отдых?

В первую очередь ведомство рекомендует никогда не приобретать мясо в несанкционированных точках торговли. Если вы решились купить уже замаринованный шашлык, то обращайте внимание на дату изготовления. Как отмечает Роспотребнадзор, чем длительнее срок хранения – тем больше в продукте консервантов.

Идеальный вариант: приобрести мясо в проверенном магазине и замариновать самостоятельно. Не рекомендуется использовать для маринада майонез или кетчуп. Причина – все в тех же консервантах, которых в подобных соусах просто немыслимое количество.

Чтобы шашлык был нежным и приятным на вкус, используйте для маринада натуральные продукты. Прекрасно подойдут чеснок, лук, ароматные специи, оливковое масло, и, конечно, пряные травы.

Чтобы мясо получилось нежным и сочным, маринуйте его не менее суток. Если хотите опробовать какой-то новый и необычный рецепт маринада, то просто используйте емкость поменьше, чтобы ненароком не испортить все купленное. Сейчас очень популярны различные варианты с использованием киви, апельсинов, минеральной воды и даже... пива.