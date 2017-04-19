СМИ сообщили о массовом отравлении солдат сухпайками

В средствах массовой информации и социальных сетях появились сообщения об отравлении и госпитализации 30 солдат одной из воинских частей в подмосковном Алабино. Причиной, как сообщается, стали потребляемые солдатами на учениях сухпайки.

Военнослужащие расположенной в подмосковном Алабино мотострелковой дивизии в/ч 31134 были госпитализированы с признаками отравления после того, как вернулись с полевого выхода, в котором участвовали более 850 человек, сообщили в СМИ и соцсетях. Во время выполнения задания, пишут пользователи, военнослужащие употребляли в пищу сухой паек.

"Спишут на что угодно, только не на пайки. А сами продолжат раздавать коробки с кончившимся сроком хранения", "Сегодня в Алабино 30 человек отравилось, а завтра где?" – такие сообщения появились накануне в социальных сетях.





Официально в Минобороны эту информацию не прокомментировали. Однако источник в военном ведомстве заявил Dni.Ru, что в ходе проверки обнародованная в соцсетях и СМИ информация не подтвердилась. "Это чистой воды утка. Поговорил с медиками, они сказали, что ни одного отравления у них сейчас нет. Кроме того, позвонил продовольственнику, он сказал, что питаются они в столовой и никакого питания сухпайками организовано не было", – сказал собеседник издания.

Вместе с тем стоит отметить, что сложные схемы производства и сбыта армейских пайков уже давно вызывают многочисленные вопросы у граждан и СМИ. Так, еще в 2012 году журнал Forbes опубликовал расследование, посвященное рынку солдатского питания. "Чтобы как-то решить вопрос с протухающими продуктами, чиновники Минобороны дали распоряжение в десятках частях снять военных с довольствия в столовых и заменить еду пайками, которые выдавали уже не на учениях, а прямо в казармах", – отмечали журналисты издания.

Сухие пайки предназначены для питания в полевых условиях. При этом их состав отличается крайней несбалансированностью – вместо 10–15% белков, 30–35% жиров и 50–60% углеводов, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения, полевые наборы содержат 9% белков, 56% жиров и 35% углеводов.

Даже при соблюдении всех условий хранения, такое количество жира может вызвать боли в печени и желудке, привести к тошноте. Содержащееся в сухпайках большое количество консервантов также не способствует оздоровлению организма. Срок хранения таких пайков – два года. По истечении этого времени и без того не очень полезные продукты, рассчитанные на питание в полевых условиях, становятся вредными и могут вызвать симптомы, напоминающие острую кишечную инфекцию.

