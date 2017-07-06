Гинекологи выкачали 23 литра жидкости из 150-килограммовой девушки

Хирурги-гинекологи столичной ГКБ №50 прооперировали 150-килограммовую женщину. Они выкачали из тела 20-летней пациентки 23 литра жидкости.

Изначально врачи поставили пациентке диагноз "асцит", или скопление жидкости в брюшной полости. Однако позднее медики обнаружили у девушки гигантскую кистому, сообщили в ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого. Иначе говоря, жидкость не просто находилась в области живота, а была сконцентрирована в огромной капсуле, которую можно было удалить целиком.

Медики приняли решение прооперировать 20-летнюю пациентку. Хирурги-гинекологи Елена Тарасова и Григорий Лобачев извлекли из ее организма 23 литра жидкости, после чего удалили из ее тела оболочку капсулы. Примечательно, что объем операции (область, подлежащая хирургическому вмешательству. – Прим. Ред.) был сведен к минимуму благодаря тому, что новообразование носило доброкачественный характер.

"Огромное образование (кистома) правых придатков, наполненное жидкостью, занимало всю брюшную полость, от малого таза до диафрагмы, что затрудняло постановку диагноза", – рассказал об операции врач Григорий Лобачев. "Но мы смогли его распознать и удалить", – добавил он.

На следующий день после операции девушка уже чувствовала себя нормально. "Проснувшись, пациентка радостно сообщила нам, что, наконец, видит свои ноги", – вспомнил Григорий Лобачев.

TIDAK PAKAI SELENDANG, TIDAK PAKAI KERETA BAYI, INILAH CARA UNIK GENDONG CHAHAT KUMAR..

Bayi Obesitas Asal India... https://t.co/MI30r7x2eG — Dahlan Dahi (@dahlandahi) 13 апреля 2017 г.

Напомним, в апреле 2017 года жительница индийского штата Пенджаб Чахат Кумар удивила медиков своим чрезмерным весом. В свои восемь месяцев она набрала уже 20 килограммов. Родители малышки заявили, что девочка начала толстеть в четыре месяца. "Она постоянно кушает. Если мы не даем ей что-нибудь поесть, она начинает плакать", – рассказала мама девочки. Медики пока что не смогли поставить ей диагноз, так как у родственников не хватает денег на полное обследование.