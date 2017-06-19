В московском зоопарке родился 90-килограммовый слоненок

В столичном зоопарке пополнение. В семье азиатских слонов родился малыш. Вес новорожденного составил 90 килограммов, передает "Газета.ру" со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

"Новорожденный слоненок достаточно окреп, вскоре его можно будет увидеть в павильоне "Слоны". Малыш очень любопытный и любит играть", – говорится в сообщении мэрии.

Пока большую часть времени слоненок проводит с мамой. Примечательно, что новоиспеченные родители 37-летний Памир и 36-летняя Пипита приехали в московский зоопарк в 1985 году.