116-килограммовая певица нашла уникальный способ похудеть вдвое

За четыре месяца девушка похудела вдвое. Теперь стройная красавица готовится победить в конкурсе бикини.

Американская певица Дженнифер Эдвардс поняла, что пора худеть, когда не смогла прокатиться на американских горках из-за лишнего веса. На тот момент девушка весила 116 килограммов. Сбросить лишний вес ей удалось с помощью личного тренера и хитрой методики, которую девушка придумала самостоятельно и успешно применила.

"Когда я приехала домой из этой поездки, первым делом встала на весы, они показали 116 килограммов, и я записала эту цифру на своей руке. С того момента стала делать так каждый день, чтобы напоминать себе, что нужно меняться!" – рассказала Дженнифер в интервью изданию The Sun.

После четырех месяцев тренировок и ежедневной фиксации своих успехов вес певицы снизился вдвое. Из-за столь быстрой потери килограммов певица даже попала на операционный стол. Девушке пришлось удалить лишнюю кожу, которая с нее попросту свисала.

"Никогда в жизни не подумала бы, что выйду на сцену в купальнике. Я страдала ожирением еще в школе. Тогда я практически не готовила себе, а ела готовую и нездоровую пищу. Пару раз в неделю я заказывала пиццу, а с собой в школу брала бутерброды. Думаю, что тогда потребляла не менее трех тысяч калорий в день", – признается певица.

Теперь девушка готовится принять участие в конкурсе "Мисс бикини". И, кстати, в ее доме наконец появилось зеркало в полный рост.