Семья долгожителей раскрыла секрет здоровья
Самая старая семья в мире поделилась секретом своего долголетия. Доннелли предлагают забыть о экзотических фруктах или кокосовом молоке. Каша – вот истинная причина завидного возраста и здоровья: суммарно ныне живущим членам клана Доннелли 1073 года.
"Каша около десяти часов вечера, затем снова на завтрак в семь утра. Приготовленная на молоке овсянка, капелька яблочного джема сверху", – рассказывают долгожители.
Доннелли владеют стоакровой фермой и считаются лучшими производителями сельхозпродуктов Великобритании. Например, яблочный пирог Рэрьярда Киплинга был наполнен яблоками Доннелли. Брамли также использовал продукцию Доннелли в своем знаменитом яблочном сидре.
"Мы жили на постоянной яблочной диете. У нас было несколько сортов яблок. Мы работали весь день, с рассвета, когда приходила пора доить коров, и пока не зайдет солнце. Перекусывали во время работы яблоками", – рассказывают члены клана.
Питер и Эллен Доннелли купили ферму в графстве Арма в 1921 году. Супруги вырастили шестнадцать детей.
"К сожалению, за эти годы мы потеряли трех братьев и сестер. Нас осталось тринадцать, и нам сейчас самому младшему 70 лет, старшему 93", – говорят Доннелли.
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