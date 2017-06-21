Падение с самоката стало роковым для престарелого Дроздова

Легендарный телеведущий повредил мениск и серьезно захромал. Но обещает продолжить катание наперегонки с внуком.

Бодрости и оптимизма ведущему легендарной телепрограммы "В мире животных" Николаю Дроздову не занимать. "Нельзя позволять болезням себя "захватывать", – убежден он. Но порой его поступки кажутся окружающим странными. "Ко мне однажды во время очередного юбилея подходит какой-то журналист и спрашивает: "А вам не кажется, что вы можете скоро впасть с детство?" Я отвечаю: "Впасть в детство? Я оттуда не выпадал!".

И правда, чего только стоят гонки Дроздова на самокате с внуком наперегонки. Правда, одна такая поездка закончилась драматически. "Лет 5 назад катался на самокате с внуком и свалился с горки так, что мениск колена повредил очень серьезно, долго хромал, – вздыхает ведущий. – Но обязательно куплю себе хороший самокат, с тормозом на руле, и впредь буду осторожнее. Нельзя себе отказывать в удовольствиях. Замечательный долгожитель, хирург Федор Углов (прожил 103 года – Прим.ред) сказал: "Человеку века мало".

"К сожалению, мои ровесники часто теряют интерес к жизни, и мне от этого больно. Сидят старички на лавочке в парке, где я утром пробежкой занимаюсь, и смотрят на меня "волком", дескать, чего пристал со своей зарядкой? Ну, я пара раз подбегу: мол, присоединяйся, да потом и оставлю в покое, не хочется тратить время, отпущенное мне на движение", – уверяет Дроздов.

Дал он и несколько советов тех, кому хочется долго оставаться в строю. "Нужно быть в постоянном движении и держать мозг в рабочем состоянии. Сохраняйте свой вес со студенческих времен. Учитесь на своих ошибках и не повторяйте их дважды. Вот я, например, впервые напился алкоголя в 16 лет. Мне было так плохо, что я больше не повторял такой ошибки", – цитирует Дроздова журнал "7 дней".