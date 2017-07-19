Гены не отвечают за человеческое долголетие

Шансы пережить столетний возрастной рубеж не зависят от наследственности. Чтобы понять, от чего зависит долголетие, потребуются дополнительные исследования долгожителей-рекордсменов.

"Вариации в гене FOXO3 и в некоторых других участках ДНК влияют на продолжительность жизни, но они не так сильно связаны с длительностью жизни, как считали раньше. "Хорошие" версии этого гена помогают дожить до определенного возраста, 90-95 лет, но не повышают шансы их обладателей дожить до ста", – указал в статье, опубликованной в Journals of Gerontology: Biological Sciences, соавтор исследования доцент Гарольд Бэйе из университета Орегона в Корваллисе.

И генетики, и биологи до сих пор не пришли к однозначному выводу – от чего именно зависит человеческое долголетие. Некоторые эксперты высказывают предположения, что при определенных обстоятельствах человек может жить чуть ли не вечно. Достаточно "уставшие" клетки организма вовремя заменять новыми, молодыми. Другие уверены, что если соблюдать определенную диету, жизнь до сотни лет станет массово достижимой, указывает MedicalXpress.

Авторы нынешнего исследования хотят дополнительно проанализировать питание и образ жизни долгожителей Италии и Японии. Здесь, по их словам, столетних старцев и старушек особенно много.





"Мы часто слышали от коллег и читали в статьях, что ген FOXO3 напрямую связан с продолжительностью жизни. Однако оказалось, что такой связи не существует для людей, что прожили сто и более лет. Мы полагаем, что коллеги заблуждались, потому что наблюдали только за людьми в возрасте до 80-90 лет. А нужно было включить в исследование самых пожилых жителей планеты", – уверен соавтор научной работы Томас Перис из Бостонского университета.

