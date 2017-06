Ученые сообщили о человеческом бессмертии

Ученые много лет спорят: почему человек умирает от старости, если допустить, что библейские данные о долгожителях правдивы. Американские исследователи в октябре 2016 года определились: максимальная продолжительность человеческой жизни составляет 100-115 лет. Впрочем, это довольно некорректная цифра по отношению к кавказским долгожителям, а уж тем более к героям Священного Писания.

"Трудно предположить, сколько будут жить люди в далеком будущем, если предела продолжительности жизни не существует. 300 лет назад многие люди жили крайне мало по современным меркам", – заявили авторы нового исследования, канадские ученые из отдела биологии университета Макгилла, Монреаль, Зигфрид Хекими и Брайан Хьюз.

В своем исследовании они проанализировали доступную им статистику начиная с 1968 года по продолжительности жизни в США, Великобритании, Франции и Японии. Они использовали ту же методику, что и американские авторы, заявившие в 2016 году о пределе человеческой жизни в 115 лет. Однако в США массив данных был разделен на две неравные части: до и после 1994 года. В своем исследовании американцы брали во внимание только второй отрезок, который существенно короче.

