Умер Яковлев из "Иванушек" ММКФ Интервью Эксклюзив Дом-2

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Ученые сообщили о человеческом бессмертии

Фото: GLOBAL LOOK press, dni.ru
Продолжительность человеческой жизни увеличивалась по мере развития науки и медицины. Сейчас в России люди в среднем живут 72 года, в Японии – более 80 лет, и наблюдается тенденция к увеличению этих показателей.
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Ученые много лет спорят: почему человек умирает от старости, если допустить, что библейские данные о долгожителях правдивы. Американские исследователи в октябре 2016 года определились: максимальная продолжительность человеческой жизни составляет 100-115 лет. Впрочем, это довольно некорректная цифра по отношению к кавказским долгожителям, а уж тем более к героям Священного Писания. 

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"Трудно предположить, сколько будут жить люди в далеком будущем, если предела продолжительности жизни не существует. 300 лет назад многие люди жили крайне мало по современным меркам", – заявили авторы нового исследования, канадские ученые из отдела биологии университета Макгилла, Монреаль, Зигфрид Хекими и Брайан Хьюз.

В своем исследовании они проанализировали доступную им статистику начиная с 1968 года по продолжительности жизни в США, Великобритании, Франции и Японии. Они использовали ту же методику, что и американские авторы, заявившие в 2016 году о пределе человеческой жизни в 115 лет. Однако в США массив данных был разделен на две неравные части: до и после 1994 года. В своем исследовании американцы брали во внимание только второй отрезок, который существенно короче.

Зигфрид Хекими, Брайан Хьюз и их коллеги проанализировали всю информацию, без купюр и разделения на сегменты. Оказалось, что показатели и средней, и максимальной продолжительности жизни постоянно росли. Как заключили канадские исследователи, это значит, что предела человеческого существования нет как такового. По крайней мере, люди его еще не достигли. По словам ученых, "на планете достаточно ресурсов".

Как ранее сообщали Dni.Ru, в России средняя продолжительность жизни составляет 71 год (у женщин – 77 лет, у мужчин – 66,5 года). Наиболее высок этот показатель в Ингушетии – 80,8 года, при этом женщины здесь умирают позже мужчин почти на семь лет. В тройку регионов с максимальной продолжительностью жизни россиян вошли также Дагестан (77,2 года) и Москва (77 лет).

Автор: Алексей Минин29 июня 2017, 13:02

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