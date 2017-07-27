Ученые описали уникальные предсмертные видения

Нейрофизиологи нашли нечто объединяющее предсмертные видения у всех людей: это тоннель, свет и чувство покоя. Но в каждом переживании есть и нечто уникальное.

"Мы обнаружили, что предсмертные видения людей могут содержать в себе все или несколько их типичных элементов, и что их порядок часто бывает произвольным. Несмотря на то, что некоторые видения были характерны для всех людей, и были, вероятно, порождены одними и теми же процессами, различия во времени их появления заставляют нас задуматься о том, насколько общими они все же являются для нас", – рассказывает Шарлотта Мартиаль из университета Льежа в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Human Neuroscience.



Сейчас ученые считают, что околосмертные переживания связаны с физиологией. Так, они вероятно обусловлены недостатком глюкозы и кислорода в крови. Соответственно мозг недополучает необходимую энергию и начинает хаотично генерировать образы, отвечая таким образом на стресс.

Ученые смогли подробно исследовать 156 известных случаев клинической смерти и выделить главное. Оказывается, примерно 80% умирающих двигались по туннелю. 64% при этом разговаривали с духами или всепоглощающим светом, который нес неземную любовь. Иногда умирающие видели будущее.

Однако порядок появления этих ощущений был разным. Самая популярная схема – это сначала выйти из собственного тела, потом отправиться по туннелю с ускорением, потом увидеть свет и почувствовать любовь и умиротворение. Такой сценарий характерен для 20% случаев.

Это позволяет утверждать, что для большинства людей, испытавших предсмертные ощущения, в каждом случае ощущения и переживания разные. А значит, исследователям предстоит еще разобраться в этом вопросе и распутать клубок противоречивых сведений.