Подражающий герою игры москвич разбился насмерть

Под окнами жилого дома на юге Москвы было обнаружено тело молодого человека с травмами, характерными для падения с высоты. Родственники 19-летнего парня рассказали, что он обожал компьютерную игру Assassin's Creed и хотел повторить одну из главных ее особенностей. В каждой части у героя есть возможность сделать "прыжок веры" – спрыгнуть с большой высоты и приземлиться в безопасности.

На месте происшествия была найдена предсмертная записка. В ней молодой человек сообщил, что это осознанное решение, к которому он шел давно.