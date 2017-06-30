Медитирующую туристку съел огромный варан

Власти Тайланда расследуют гибель 30-летней туристки из Бельгии, отправившейся на остров Тау в поисках просветления и для занятий йогой и медитацией. Тело Элизы Даллеманге было разорвано вараном до неузнаваемости.

Элизу удалось опознать только с помощью стоматологической карты – настолько оно было обезображено. Как считают в местной полиции, девушка покончила с собой, но семья погибшей в это не верит, сообщает Metro.

Как рассказывают родители погибшей, она путешествовала по миру, изучала йогу и практиковала медитацию. Элиза позвонила своей матери по Skype 17 апреля и после этого пропала. В тот же вечер необъяснимый пожар уничтожил три бамбуковые хижины на острове – в том числе и ту, в которой остановилась Элиза.

Сомнения в вердикте местных правоохранителей вызывает то обстоятельство, что рядом с телом девушки не было найдено предсмертной записки. Кроме того, во время сеансов связи с родителями Элиза была жизнерадостна и довольна, буквально лучилась счастьем, – говорит мать девушки, Мишель. Местные СМИ считают, что истинной причины гибели туристки власти разглашать не желают, справедливо опасаясь оттока туристов.

Мать погибшей подозревает, что девушка погибла не сама. Возможно, ее убили и варану досталось уже мертвое тело. Вскрытие тела Элизы было проведено в больнице Сурат Тхани, а позже в Институте судебно-медицинской медицины в Бангкоке. Спустя 14 дней Элизу кремировали.

Как сообщают СМИ, за последние три года на острове Тау погибли семь человек. Все они стали жертвами варанов: эти ящеры могут достигать трех метров в длину, а их укус ядовит и часто смертелен.