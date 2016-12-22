Упавший под поезд метро юноша мечтал стать машинистом

Выяснились новые подробности трагедии, которая произошла утром 22 декабря на станции московского метро "Алтуфьево". Оказалось, что упавший на рельсы юноша намеренно хотел уйти из жизни.

Установлено, что утром на серой ветке метро погиб 23-летний Никита, проживавший на Алтуфьевском шоссе. При себе у молодого человека была обнаружена предсмертная записка, сообщает "Московский комсомолец".

Судя по информации родных Никиты, он тщательно спланировал суицид и, выходя из дома, уже знал о том, что обратно не вернется. Молодой человек проснулся сегодня где-то в 6 утра и сказал матери, что поедет на учебу в трамвайное депо (он учился на водителя трамвая).

Однако позже близкие увидели, что Никита взял с собой лишь паспорт (в дальнейшем именно в документе была найдена предсмертная записка). На кровати он намеренно оставил ключи и кошелек.

Камеры видеонаблюдения, установленные в метрополитене, также подтверждают, что никто не толкал молодого человека на рельсы. Никита сам бросился под прибывающий поезд, не оставив себе шансы на спасение.

Как рассказали мама и бабушка молодого человека, после службы в армии он хотел работать машинистом в метро. Однако во время собеседования юноша не прошел психологический тест.

Близкие Никиты также отмечают, что он был очень скрытным, его любимая поговорка – "меньше знаешь, крепче спишь". Молодой человек вырос без отца, с мамой и бабушкой, которые его очень любили.

Родные Никиты в шоке от его неожиданного поступка и, скорее всего, им потребуется помощь психолога. "Что ему не жилось, Господи! Ровно месяц назад ему исполнилось 23 года", – сокрушенно заявила бабушка.

Напомним, утром 22 декабря на серой ветке московского метро произошел сбой из-за смерти пассажира. По предварительной информации, инцидент произошел на станции "Алтуфьево".

Упавшего на рельсы мужчину достали и передали медикам, однако от полученных травм он скончался. Из-за трагического происшествия движение поездов от станции "Алтуфьево" до станции "Отрадное" было полностью остановлено.