Картину произошедшего помогли восстановить очевидцы
На кадрах видно, как прохожие в панике бегут с места происшествия
Упавший под поезд метро юноша мечтал стать машинистом
Установлено, что утром на серой ветке метро погиб 23-летний Никита, проживавший на Алтуфьевском шоссе. При себе у молодого человека была обнаружена предсмертная записка, сообщает "Московский комсомолец".
Судя по информации родных Никиты, он тщательно спланировал суицид и, выходя из дома, уже знал о том, что обратно не вернется. Молодой человек проснулся сегодня где-то в 6 утра и сказал матери, что поедет на учебу в трамвайное депо (он учился на водителя трамвая).
Однако позже близкие увидели, что Никита взял с собой лишь паспорт (в дальнейшем именно в документе была найдена предсмертная записка). На кровати он намеренно оставил ключи и кошелек.
Камеры видеонаблюдения, установленные в метрополитене, также подтверждают, что никто не толкал молодого человека на рельсы. Никита сам бросился под прибывающий поезд, не оставив себе шансы на спасение.
Как рассказали мама и бабушка молодого человека, после службы в армии он хотел работать машинистом в метро. Однако во время собеседования юноша не прошел психологический тест.
Близкие Никиты также отмечают, что он был очень скрытным, его любимая поговорка – "меньше знаешь, крепче спишь". Молодой человек вырос без отца, с мамой и бабушкой, которые его очень любили.
Родные Никиты в шоке от его неожиданного поступка и, скорее всего, им потребуется помощь психолога. "Что ему не жилось, Господи! Ровно месяц назад ему исполнилось 23 года", – сокрушенно заявила бабушка.
Напомним, утром 22 декабря на серой ветке московского метро произошел сбой из-за смерти пассажира. По предварительной информации, инцидент произошел на станции "Алтуфьево".
Упавшего на рельсы мужчину достали и передали медикам, однако от полученных травм он скончался. Из-за трагического происшествия движение поездов от станции "Алтуфьево" до станции "Отрадное" было полностью остановлено.
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