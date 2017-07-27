У каждого пятого россиянина нашли неизлечимую болезнь

В медико-генетическом центре Genotek проанализировали результаты 2500 ДНК-тестов. Выяснилось, что 20% россиян имеют в своем геноме рисковый вариант гена APOE, связанный с наследственной предрасположенностью к болезни Альцгеймера.

В рамках программы "Здоровье и долголетие" были исследованы ДНК 2500 тысяч россиян в возрасте от 18 до 60 лет. Согласно полученным результатам, каждый пятый носит генотип, повышающий вероятность развития болезни Альцгеймера впятеро. 3% граждан обладают генотипом, повышающим риск заболевания в 12 раз.

При этом два из трех жителей России нейтральны к развитию болезни Альцгеймера. У 2% обнаружен генотип, существенно снижающий эту вероятность.

Если верить статистике, смерть наступает через 7-8 лет после проявления недуга. 3% больных живут с ним 15 и более лет, при этом их родственники и близкие зачастую погружаются в депрессию. В России официально насчитывается почти два миллиона страдающих от болезни Альцгеймера. Впрочем, цифра эта скорее условная: не все обращаются за помощью.

"Ученые рассчитывают, что через 20-30 лет смогут создать лекарства, способные продлить активную жизнь пациента более чем на 20 лет. По данным специалистов из центра Cleveland Clinic, на разработку лекарств от болезни Альцгеймера направляется ежегодно 600 миллионов долларов", – заявил сооснователь и генеральный директор Genotek Валерий Ильинский.



Врачи рекомендуют уже в 40 лет приступать к профилактике. Помогут физические нагрузки, тренировки памяти и внимания, диета с ограничением сахара.

"Для лечения болезни Альцгеймера применяют несколько препаратов: "Донепезил", "Далантамин", "Ривастигмин" и "Мемантин". Если у человека выявлена высокая генетическая предрасположенность к болезни Альцгеймера, проведение самодиагностики на наличие признаков необходимо начинать с 40 лет", – отметила кандидат медицинских наук, врач-терапевт Genotek Марина Степковская.