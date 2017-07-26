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Здоровье

Что повышает риск развития болезни Альцгеймера

Фото: GLOBAL LOOK press/Rudolf
Австралийские ученые установили связь между развитием болезни Альцгеймера и содержанием железа в головном мозге. Также они пришли к выводу, что риск заболевания увеличивает депрессия, начавшаяся в юношеском возрасте.
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Специалисты из Мельбурнского института нейронауки Флори и Государственного объединения научных и прикладных исследований предположили, что депрессия является психологической реакцией на снижение когнитивных функций. Она влияет на уровни гормонов стресса и различные нейромедиаторы, что может повредить мозг и повысить риск развития слабоумия.

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Кроме того, ученые установили связь между развитием болезни Альцгеймера и содержанием железа в головном мозге. Более шести лет они наблюдали за 117 австралийцами старше 70 лет, сообщает журнал Brain. Эксперты проверяли состояние их памяти, речевые и когнитивные способности, процесс белкового обмена. О нарушениях последнего свидетельствует появление в тканях белково-полисахаридного комплекса — амилоида.

"Мы наблюдали, как железо и амилоидоз совместно ускоряют развитие болезни Альцгеймера", – отметил профессор Скотт Эйтон. "У людей с амилоидной дистрофией, но без повышенной концентрации железа может развиться болезнь Альцгеймера, но патологические процессы проходят гораздо медленнее". Если железа в мозге слишком много, риск болезни выше, добавил он.

Следующим этапом работы станут клинические испытания. Пожилым людям, у которых есть предрасположенность к болезни Альцгеймера, планируют назначать препараты, снижающие содержание железа в организме.

Автор: Людмила Фоканова26 июля 2017, 10:27

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