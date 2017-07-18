Диета викингов спасает от старческого слабоумия

Отказ от корнеплодов и картофеля гарантирует продление активного периода в пожилом возрасте. Если разнообразить меню рыбой, курятиной, овощами. фруктами и рисом, вероятность старческого слабоумия резко снижается.

О пользе скандинавской диеты заявили исследователи из шведского Каролинского института. Как показали их многолетние наблюдения, если придерживаться "диеты викингов", активный сознательный период в старческом возрасте существенно увеличивается, сообщает The Times.

Скандинавская диета предполагает использование в пищу курятины, рыбы, овощей, фруктов, риса с одновременным отказом от корнеплодов и картофеля, а также рафинированных зерновых продуктов. По словам кулинарных экспертов, скандинавский стол допускает умеренное употребление вина. Кроме того, исследователи находят и средиземноморскую диету полезной и продлевающей жизнь. Благодаря правильному питанию значительно снижается риск болезни Альцгеймера и старческой деменции, говорят ученые.



Так, Dni.Ru сообщали о проведенном учеными исследовании, в котором было доказано благотворное влияние средиземноморского образа питания. Он основан на продуктах из цельного зерна, овощей. фруктов, орехов, рыбы и отказе от сладкого.

По мнению ученых, к такой диете нужно переходить постепенно, по мере старения. То, что могут позволить себе молодые люди без вреда для здоровья, увеличивает риск преждевременной смерти у пожилых, утверждается в опубликованном в New England Journal of Medicine докладе.

