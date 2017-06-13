Жирная американская еда приводит к слабоумию

Диета, которой придерживаются в США и развитых странах Европы, способствует более раннему наступлению старческих нарушений головного мозга. Из-за неправильного питания в клетках мозга накапливается белковый мусор.

Жирная и высококалорийная пища, фастфуд, популярные в развитых странах Запада, неизбежно приводят к ожирению и накоплению биологического "мусора" в организме на клеточном уровне. Кроме того, каждый девятый житель планеты носит в себе опасную генную мутацию, увеличивающую риск старческого слабоумия вследствие неправильной диеты.

"Мутация APOE4 является самым значимым фактором риска в развитии болезни Альцгеймера, однако не все ее носители становятся жертвами этого заболевания. Это указывает, что в его развитии замешаны и некие другие факторы. Мы обнаружили, что ожирение, вызванное западной диетой, способствует развитию болезни Альцгеймера у носителей APOE4", – докладывают в Journal of Neuroscience Александра Мозер и Кристиан Пайк из университета Южной Калифорнии.

Как выяснили ученые, мутация APOE4, носителями которой являются 10-12% жителей Земли, увеличивает вероятность развития болезни Альцгеймера втрое. Чтобы доказать свое предположение, исследователи вырастили несколько десятков мышей, у которых их собственный ген APOE был заменен на человеческий.

"Самцы мышей E3FAD и E4FAD наблюдались в течение 12 недель. У части их была контрольная диета, у остальных – западная диета с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара", – сообщают исследователи. В мозге грызунов, питавшиеся высококалорийной и жирной пищей, быстрее накапливались поврежденные молекулы, чем в контрольной группе.

Если говорить о людях, из результатов наблюдений прямо следует, что риск старческого слабоумия напрямую связан с питанием. Причем западная диета и распространенный в развитых странах фастфуд прямо способствуют развитию опасных мутаций в генах, связанных с этой нейродегенеративной болезнью.