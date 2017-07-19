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Здоровье

Врач рассказал об опасности спиннеров для глаз

Фото: GLOBAL LOOK press\Petr Sznapka
И.о. заведующей офтальмологическим отделением областной детской клинической больницы Ростова-на-Дону Ольга Ушникова предупреждает о том, что спиннеры небезопасны для детей. Игрушка может легко травмировать ребенка.
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Медик подчеркнула, что он предназначен для использования взрослыми. Но спиннер, привлекающий детей своей яркостью и необычностью, может легко травмировать ребенка.

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"За счет того, что дети используют эту игрушку на уровне глаз, раскручивая за счет крутящего момента, может произойти механическое повреждение органа зрения", – цитирует специалиста телеканал "Звезда".

По ее словам, за счет высокой скорости организм человека не успеет включить защитный механизм, то есть зажмуривание. Из-за этого и происходит травмирование. Офтальмолог подчеркнула, что повреждения бывают различной степени тяжести и чреваты даже слепотой.

Недавно такой случай произошел в Ростовской области. По данным источника в правоохранительных органах, трагедия случилась в городе Шахты. Популярная игрушка отлетела в глаз 10-летнему школьнику, когда он играл с ней дома, после чего ребенка сразу госпитализировали. По предварительной информации, врачи провели ребенку несколько сложнейших операций, однако до полного восстановления зрения еще далеко. 

Отметим, спиннер в последнее время набирает популярность среди детей и подростков. Производителями данная игрушка позиционируется как антистрессовый тренажер, который также развивает моторику рук. Но ряд специалистов считают, что от спиннеров больше вреда, чем пользы, в частности, для психики ребенка.

Автор: Людмила Фоканова19 июля 2017, 15:00

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