Найдена необычная замена спиннеру

Китайские школьники нашли необычную замену спиннеру. Они теперь развлекаются не вертушками, а мини-арбалетами, в которых вместо стрел используются зубочистки.

В Сети уже опубликовано множество видео, которые демонстрируют возможности миниатюрного арбалета. Игрушка стреляет зубочистками или схожими по размеру иголками на расстояние до 20 метров. На первый взгляд безобидная "стрела" может вонзиться в яблоко, обивку и даже офисное кресло.

В Китае игрушка уже стала альтернативой спиннеру – ему предпочитают арбалет ученики начальной и средней школ. Мини-оружие завезли уже во многие магазины рядом с учебными заведениями, причем предложение на него едва покрывает спрос.

Взрослые жители Китая опасаются, что школьники могут пострадать, стреляя друг в друга из маленьких арбалетов. Администрации Чэнду, Куньмина и Харбина на законодательном уровне уже запретили продажу детского "оружия". Примечательно, что инструкция строго запрещает применять его против людей и животных, однако школьников это не останавливает.

Юных китайцев привлекает в том числе низкая цена игрушки. Стоимость деревянного мини-арбалета в местных магазинах – от четырех до десяти юаней (примерно 35-90 рублей). Металлическую версию можно приобрести за 150 рублей.

Напомним, ранее в июне стало известно, что пятерку запросов на AliExpress уже два месяца возглавляет спиннер. За это время игрушку на ресурсе искали более трех миллионов раз. Всего на торговой площадке – около трех тысяч продавцов вертушек.