Роспотребнадзор изучит влияние спиннеров на детей

Роспотребнадзор объявил о начале расследования, в результате которого будет определено, безобидная ли игрушка спиннер. Если окажется, что забава опасна для подростков, придется принять меры.

"В последнее время в России отмечается агрессивное продвижение в детской и подростковой среде так называемых спиннеров. Учитывая тревогу родительского и преподавательского сообщества, Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков изучит влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия", – сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам экспертов, родителям следует с осторожностью доверять детям игрушку, влияние которой еще не изучено. Агрессивное продвижение забавы в подростковой среде заставляет серьезно отнестись к этому вопросу. Кроме того, ребенок может проглотить мелкие детали.

Dni.Ru писали, что ежедневно в мире продаются тысячи этих незамысловатых конструкций. Fidget Spinner, как его называют почитатели – симметричной формы предмет, в центре которого находится подшипник. Такой же, как в самокатах или роликовых коньках. Однако ни самокаты, ни ролики не стали предметом культа. А вот спиннеры смогли.

"Приготовьтесь к короткому сеансу гипноза. Простая игрушка: внутри подшипник, вокруг которого вращаются лепестки. Вот и все. В этой простоте гениальность спиннера. Теперь, говорят, можно смотреть вечно не только на огонь и воду, а еще и на то, как крутится спиннер", – заметил журналист Олег Барышев.

К слову, бренд люксовых аксессуаров Caviar анонсировал выпуск в прямом смысле драгоценных моделей спиннеров. По предзаказу доступны игрушки с триколором, черепом, бриллиантами и хит сезона – единственный в России и мире спиннер из чистого золота.